التربية تطلق رواتب موظفي نينوى الاسبوع المقبل

2020/05/01 | 18:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن صرف رواتب موظفي مديرية تربية نينوى الاسبوع المقبل عبر مصرف الرافدين.وقالت الوزارة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “صرف رواتب موظفي المديرية العامة لتربية نينوى، سيكون الاسبوع المقبل عن طريق مصرف الرافدين”.وبينت انها “ارسلت لجنة الى المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى […]

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