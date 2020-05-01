وزارة التربية تعلن موعد صرف رواتب موظفي نينوى

2020/05/01 | 18:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، عن صرف رواتب موظفي مديرية تربية نينوى الاسبوع المقبل عبر مصرف الرافدين.وقالت الوزارة في بيان، تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “صرف رواتب موظفي المديرية العامة لتربية نينوى، سيكون الاسبوع المقبل عن طريق مصرف الرافدين”.وبينت انها “ارسلت لجنة الى المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى […]

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