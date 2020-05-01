عبد المهدي: عمال العراق سينجحون بتحريك الاقتصاد الوطني

2020/05/01 | 18:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب رئيس مجلس الوزراء المستقيل في العراق عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، عن ثقته بأن عمال العراق سيحققون النجاح في تحريك الاقتصاد الوطني....

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