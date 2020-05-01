الاتصالات تكشف تفاصيل برنامج التوقيع الإلكتروني

2020/05/01 | 18:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الاتصالات عن تفاصيل مشروع برنامج التوقيع الإلكتروني الذي أعلنته يوم أمس.

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