لجنة الشباب والرياضة النيابية تسجل تحفظها على البرنامج الحكومي للكاظمي

2020/05/01 | 18:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادابدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، اليوم الجمعة، تحفظها على البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مشيرة الى "تجاهل" دور الشباب وغياب الخطط والمناهج لتطوير واقعهم اوالاهتمام بمتطلباتهم واحتياجاتهم اسوة بالبرامج الحكومية في الدول الاخرى.وذكرت اللجنة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "تابعت لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب باهتمام بالغ البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي الى مجلس النواب، وما تضمنه من فقرات تخص عمل الحكومة المقبلة في شتى المجالات".وأضافت "الا أننا فوجئنا بخلوه من فقرة تخص إستراتيجية العمل للنهوض بواقع الشباب والرياضة التي تهم شريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي".وتابعت "كنّا نأمل من رئيس الوزراء المكلف ان يحظى قطاع الشباب والرياضة باهتمامه في البرنامج الحكومي كون الشعب العراقي يعد من المجتمعات الشبابية بالاضافة الى ذلك أن التغيير الكبير الذي حصل في الحكومة كان في طليعة تحقيقه الشباب الذين سقط عدد منهم شهداء وجرحى في ساحات التظاهرات".واعلنت عن "تحفظها على البرنامج الحكومي المقدم من رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي كونه تجاهل دور الشباب ولم يتضمن اي خطط او مناهج او إستراتيجيات لتطوير واقعهم او الاهتمام بمتطلباتهم واحتياجاتهم اسوة بالبرامج الحكومية في الدول الاخرى".واوضح اللجنة ان "عدم اهتمام البرنامج الحكومي بشريحة الشباب سيؤدي الى التباعد وعدم التفاعل الايجابي بين الحكومة وهذه الشريحة المهمة ذات الطاقات الجبارة التي لو أستثمرت بشكل صحيح ووضع لها خططا وبرامج حقيقة فأنها ستسهم بالنهوض بالبلد".وشددت على ضرورة ان" يقوم المكلف بتشكيل الحكومة بتصحيح البرنامج الحكومي وتضمينه فقرة تخص الشباب والرياضة حتى نعطي بارقة أمل لشبابنا المكافح ودورهم في بناء العراق العزيز".

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