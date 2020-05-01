الجبوري: لا قيمة للتهاني بعيد العمال مالم نوفر لهم حقوقهم

2020/05/01 | 18:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوصف النائب عن محافظة نينوى، احمد الجبوري، اليوم الجمعة، تهنئة العمال بعيدهم بأنها "بلا قيمة"، مشترطاً تأمين حقوق هذه الشريحة وإلزام أرباب العمل بالشروط والمعايير القانونية.وغرّد الجبوري على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس" قائلا "لا قيمة للتهاني التي نقدمها للعمال بيوم عيدهم العالمي، ما لم نوفر لهم حقوقهم في ضمان اجتماعي يحفظ كرامتهم، وبيئة صناعية منتجة لا تنافسها بضاعة مستوردة".وأكد على "إلزام ارباب العمل بالتقيُدِ بالشروط والمعايير الإنسانية للتعامل مع العمال، وينظم كل ذلك بقانون".​لا قيمة للتهاني التي نقدمها للعمال بيوم عيدهم العالمي..مالم نوفر لهم حقوقهم في ضمان اجتماعي يحفظ كرامتهم...وبيئة صناعية منتجة لا تنافسها بضاعة مستوردةوإلزام ارباب العمل بالتقيُدِ..بالشروط والمعايير الإنسانية للتعامل مع العمال ..وينظم كل ذلك بقانون..#عيد_العمال_العالمي— النائب احمد الجبوري (@ahmedaljubore1) May 1, 2020​​​

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