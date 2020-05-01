بورصة “وول ستريت” تتراجع بعد تحذيرات ترامب

2020/05/01 | 19:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة على الصين بسبب أزمة فيروس كورونا.في مستهل تعاملات الجمعة، تراجع المؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 0.92% إلى 24120.78 نقطة.فيما فتح المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” منخفضا بنسبة 1.49% إلى 2869.09 نقطة.ونزل المؤشر “ناسداك المجمع” بنسبة 2.34% إلى […]

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