هيئة المنافذ توضح حقيقة هدر تسعة مليارات دولار

2020/05/01 | 19:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد أوضحت هيأة المنافذ الحدودية، حقيقة هدر أموال تصل إلى 9 مليارات دولار بعدد من منافذ البلاد.وقال مصدر مسؤؤل داخل الهيأة، إن "المنافذ الحدودية لا تمتلك الحق باستلام الأموال وجبايتها ويقتصر دورها على الرقابة والإشراف"، لافتاً إلى أن "الدوائر العامة هي المسؤولة عن جباية الأموال فقط وهنالك 11 دائرة مسؤولة عن ذلك ولديها الوصولات".وتابع أن "جميع المنافذ لا يوجد فيها هدر للمال وان وجدت فهي داخل إقليم كردستان"، مبينا أن "هيأة المنافذ تراقب بشكل دقيق وان صحت الأنباء بوجود هدر مالي سيحال الأمر للقضاء".وكان احد اعضاء مجلس النواب قد دعا الى التحقيق في مصير 9 مليارات دولار يتم هدرها في المنافذ الحدودية سنويا مؤكدا ان تلك الاموال تذهب الى حساب بعض الاحزاب والشخصيات المتنفذة.

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