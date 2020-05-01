أساءَ لَها ولَم يُعالجها: انتقاداتٌ لمسلسل عبر محطّة عراقية تناولََ القضيّة الإيزيدية

2020/05/01 | 19:11 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فعلياً، تعرّضت الطوائف والقوميات والأقليات في #العراق للبطش والاضطهاد اللا متناهيَين على امتداد العقود والسنوات الماضية، لكن أكثر قضية شغلت الرأي العام في الأعوام القليلة المنصرمة هي “القضية الإيزيدية”.الإيزيدية، هي ديانة قديمة في العراق،…

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