شاهد.. ماذا ستفعل البصرة بعد تزايد المصابين بكورونا؟

2020/05/01 | 19:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت السلطات المحلية في مدينة البصرة جنوبي العراق تمديد الحظر الشامل الى السابع من الشهر الحالي بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا، ورجحت خلية ا...

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