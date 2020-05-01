من أجل التحالف العمالي الفلاحي لانتزاع الحق في الحرية والديمقراطية - امال الحسين

2020/05/01 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين تحث الماركسية اللينينة على التحالف الحربي والاقتصادي في دفاعها عن الوطن الاشتراكي، وبعد سقوط التجربة السوفييتية طغى استغلال الرأسمال المالي الإمبريالي على جميع مناحي الحياة، وتم سلوك أشكال استعمار جديدة على الشعوب المضطهدة، ولم تسلم شعوب البلدان الإمبريالية من هذا الاستغلال، مما جعل كل المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة في مهب الريح، الشيء الذي يتطلب منا إعادة بناء التحالف العمالي الفلاحي من جديد، ......





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