الصحة تعلن تسجيل 68 اصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

2020/05/01 | 19:26 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق

- تؤكد وزارة الصحة والبيئة على ضرورة ووجوب تنفيذ تعليماتها الخاصةبالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خارج المنازل، والالتزام بقواعد الحناية الشخصية والمجتمعية لمنع انتقال العدوى مع المحاسبة الشديدة للمخالفين حماية للجميع.

- تم فحص (٣٣٣٨) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٩٥٣٩٩).

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم ( ٦٨) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٢٤بغداد/ الكرخ: ٩مدينة الطب: ٢النجف الأشرف: ١البصرة: ١٧كركوك: ٧ميسان: ٧اربيل : ١

- الوفيات : حالة واحدة في المثنى

- الشفاء: ٣٩ حالة ، وكما يلي:بغداد/ الرصافة: ١٠مدينة الطب: ٩النجف الأشرف: ٦البصرة : ١٢اربيل : ٢

مجموع الإصابات : ٢١٥٣مجموع الوفيات: ٩٤مجموع حالات الشفاء: ١٤١٤

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالجمعة ١ آيار ٢٠٢٠[7:16 PM, 5/1/2020] Ali Saffa:

بغداد اليوم-بغداد

وجه مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة، نصيحة إلى أهالي منطقة الشعلة، محذرا إياهم من انتشار فيروس كورونا بينهم كالنار في الهشيم.

وقال الحجامي، عبر منشور على جداريته بموقع فيسبوك: "اهلنا في مدينة الشعلة وما حولها، اسمعوا

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبحسب الوزارة، "بلغت كمية الصادرات من النفط ا

بغداد اليوم-بغداد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أحمد العبادي، الجمعة، عن الخسائر، الناتجة عن الاعتداءات على أبراج نقل الطاقة الكهربائية.

وقال العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العناصر الارهابية والتخريبية تقوم على مدار ثلاثة أيام،

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