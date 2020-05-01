كورونا يتمدد في الشعلة وصحة الكرخ تحذر المواطنين من التجمعات

2020/05/01 | 19:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ ببغداد، جاسب لطيف الحجامي، اليوم الجمعة، أهالي مدينة الشعلة، من خطورة تفشي فيروس كورونا بعد اعلان تزايد الاصابات في احيائها الشعبية.وقال الحجامي في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك" وتابعته "كلكامش برس"، مخاطباً أهالي مدينة الشعلة وما حولها "اسمعوا نصيحة محب لكم، اذا بقيتم على هذا الوضع فسوف ينتشر المرض بينكم أسرع من النار في الهشيم".وكانت دائرة صحة الكرخ قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مناطق الشعلة والكاظمية وحي الفرات.

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