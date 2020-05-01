العراق يسجّل 68 إصابة بكورونا و39 حالة شفاء من الفيروس

2020/05/01 | 19:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في 6 محافظات.أدناه نص بيان وزارة الصحة: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تؤكد وزارة الصحة والبيئة على ضرورة ووجوب تنفيذ تعليماتها الخاصةبالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خارج المنازل، والالتزام بقواعد الحناية الشخصية والمجتمعية لمنع انتقال العدوى […]

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