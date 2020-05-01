هل ستتغير الحياة إلى الأبد بسبب الفيروس القاتل؟

2020/05/01 | 20:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد “كما لو أننا ذهبنا من عام 2020 إلى عام 2030 في عطلة نهاية أسبوع واحدة”، حسب قول كريستين بوك، المبتكر التعليمي الهولندي، لصحيفة “فولكس كرانت”.أدناه محاولة أردت بها أن أنقل بعض التحولات في المجتمعات الغربية منذ آذار (مارس).ما يلي ليس قائمة أحلام من العالم المثالي (على الرغم من أننا نحتاج […]

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