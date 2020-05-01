العراق يسجّل 68 إصابة بكورونا و39 حالة شفاء وبغداد تتصدر المحافظات بارتفاع قياسي

2020/05/01 | 20:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لإصابات كورونا في العراق.أدناه نص بيان وزارة الصحة: الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق – تؤكد وزارة الصحة والبيئة على ضرورة ووجوب تنفيذ تعليماتها الخاصةبالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خارج المنازل، والالتزام بقواعد الحناية الشخصية والمجتمعية لمنع انتقال العدوى مع […]

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