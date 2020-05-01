بالوثيقة.. الصيدلي يحتفظ بسيارات التربية حين كان وزيرها ويرفض تسليمها

2020/05/01 | 20:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت وثيقة حصلت "كلكامش برس"، اليوم الجمعة، أن النائب محمد اقبال الصيدلي، ما زال محتفظاً بسيارات وزارة التربية التي خُصصت له حين كان وزيراً للتربية في قبل أكثر من عامين.ومن خلال الوثيقة يتبين أن الصيدلي ما زال يحتفظ بـ13 عجلة من ممتلكات وزارة التربية ويرفض إعادتها، ويبدو أنه أبلغ الوزارة بأن السيارات لدي فوج تابع لهيئة الحشد الشعبي وهو ما نفته الهيئة، بحسب الوثيقة.

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