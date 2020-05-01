اكتشاف 5 أمراض جلدية مرتبطة بفيروس كورونا

2020/05/01 | 20:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكتشف مجموعة من الأطباء المختصين في الأمراض الجلدية خمسة حالات جلدية مرتبطة بفيروس كورونا.ووفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن أطباء أمراض الجلد تمكنوا من تحديد هذه الأمراض الجلدية الخمسة من خلال أبحاث أجريت على 375 مريضا في إسبانيا، في محاولة لوضع تصور حول كيفية ظهور المرض في أعراض الجلد.وكلفت الأكاديمية الإسبانية للأمراض الجلدية، […]

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