وزير الزراعة ينفي تصريحاً نسب إليه بشأن استيراد النبق

2020/05/01 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الجمعة، التصريحات التي نسبت إليه بشأن استيراد النبق".

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