موظف يسرق مبالغ مالية من رواتب موظفي مستشفى سوق الشيوخ جنوب الناصرية

2020/05/01 | 20:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أفاد مصدر مسؤول، اليوم الجمعة، بأن موظفًا في مستشفى سوق الشيوخ، سرق مبالغ مالية من رواتب الموظفين.وقال المصدر لوكالة “العهد نيوز” إن “بعد التحقيق من قبل اللجنة التي شكلتها صحة ذي قار مع مسؤول الحسابات في مستشفى سوق الشيوخ (ح.ط.م) حول اختلاسه 140 مليون دينار عراقي من خلال تلاعبه […]

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