وزير النفط العراقي الأسبق يكشف عن خطوة نفذتها حكومة تصريف الأعمال ضاعفت العجز المالي

2020/05/01 | 20:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير النفط الأسبق، ابراهيم بحر العلوم، الجمعة، عن خطوة نفذتها حكومة تصريف الأعمال ضاعفت العجز ا...





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