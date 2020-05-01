الدوري الدنماركي يتحدى كورونا وينطلق اواخر ايار الجاري

2020/05/01 | 20:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعبر الاتحاد الدنماركي لكرة القدم ، اليوم الجمعة عن أمله في استئناف دوري الأضواء المحلي في 29 ايار الجاري، في انتظار موافقة الحكومة.وقال يسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي لكرة القدم في بيان منفصل "يتعين استئناف الدوري بحلول 29 ايار حتى نتمكن من إدارة البطولة بشكل جيد يراعي صحة وسلامة اللاعبين".وتم تعليق مباريات الدوري الدنماركي منذ شهرين ونصف الشهر، بسبب تفشي وباء كورونا، ويأمل الاتحاد في إقامة أول مباراة بعد العودة في 29 ايار رهنا بموافقة الحكومة.كما تم تعليق المنافسات في كل الدوريات الكبرى ولم تستأنف أي بطولة نشاطها حتى الآن.وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" 25 ايارالجاري، موعدا نهائيا لمسابقات الدوري للإعلان عن خططها لاستئناف الموسم.

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