الوفد الكردي يعود من بغداد بنتائج إيجابية

2020/05/01 | 20:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعاد وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، مساء اليوم الجمعة، إلى أربيل بعد عقده سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي الحكومة الاتحادية والأحزاب في بغداد.وقال سمير هورامي، المتحدث باسم ئيس الوفد، قوباد طالباني، في تصريح اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "وفد إقليم كردستان عاد اليوم إلى أربيل، رغم أن الاجتماعات جرت في ظل تعقد الظروف، لكنها كانت إيجابية عموماً".وأضاف "من المقرر استمرار الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لبحث المقترحات المقدمة بهدف حل الخلافات العالقة بين الإقليم والحكومة المركزية وخاصة حول الموازنة والنفط".وشدد على أن "حكومة إقليم كردستان تجدد التزامها بالنقاط الواردة في التفاهم الذي تم التوصل إليه في 1 كانون الأول 2019 بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، كما التزمت بكامل فقرات قانون موازنة 2019".

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