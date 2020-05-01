2020/05/01 | 20:41 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسيير رحلة استثنائية لإعادة 105 من العراقيين العالقين في السويد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسيير رحلة استثنائية لإعادة 105 من العراقيين العالقين في السويد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسيير رحلة استثنائية لإعادة 105 من العراقيين العالقين في السويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).