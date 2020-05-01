2020/05/01 | 20:41 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسويق أكثر من 15 ألف طن من محصول الحنطة في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 20:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسويق أكثر من 15 ألف طن من محصول الحنطة في الديوانية) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسويق أكثر من 15 ألف طن من محصول الحنطة في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).