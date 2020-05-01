مدرب برشلونة يحسم مصير ميسي

2020/05/01 | 20:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ علق كيكي سيتين، مدرب برشلونة، على موقف ليونيل ميسي من تجديد عقده مع النادي الكتالوني.

وقال سيتين، في حواره مع صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "مغادرة ميسي؟ لن يحدث ذلك، وسيظل ليونيل وبرشلونة متحدين دائمًا".

وأضاف: "يجب عمل كل شيء حتى يتم دعم ميسي بأفضل طريقة ممكنة، ويستمر في العمل مع البارسا وتحقيق الفوز كما حدث في السنوات الـ 15 الماضية".

وتابع: "فابيان رويز؟ لقد عملت معه لمدة عام، وكان ذلك كافيًا لإثبات أنه لاعب رائع ويقدم مستوى غير عادي".

وأتم: "فابيان لديه إمكانيات هائلة وأظهر ذلك بسرعة.



لقد شعر بالراحة معي، لأنني وضعته في حالة تساعده على تقديم كرة قدم جيدة".

يذكر أن العديد من التقارير ربطت رويز بالانتقال إلى برشلونة خلال الموسم المقبل.

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