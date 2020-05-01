بالوثائق.. التربية تطالب النائب الصيدلي بإعادة السيارات التي استعارها إلى فصيل مسلح

2020/05/01 | 20:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالبت وزارة التربية، اليوم الجمعة، وزير التربية السابق والنائب الحالي، محمد إقبال الصيدلي بإعادة سيارات استعارها باسم فوج وهمي نسبه للحشد الشعبي.وحصلت “يس عراق” على وثائق رسمية صادرة من وزارة التربية، تطالب فيها الصيدلي بإستعادة السيارات التي استعارها، لأن الوزارة بحاجة ماسة لها بحسب الوثائق.وتنص الوثيقة، على أن الصيدلي استعار […]

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