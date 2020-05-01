2020/05/01 | 20:49 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسجل العراق، الجمعة، تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، كما شهدت حالة وفاة واحدة.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 68 إصابة جديدة في عموم البلاد

وذكرت وزارة الصحة في بيان، الأول من آيار/مايو، أن مختبراتها أجرت فحوصات جديدة شملت 3 آلاف و338 نموذجًا في عموم البلاد، ليرتفع العدد الكلي للعينات المفحوصة إلى 95 ألف و399 نموذجًا منذ تسجيل أول إصابة في البلاد.

وبينت الوزارة، أن مختبراتها سجلت 68 إصابة جديدة، منها 24 في بغداد - الرصافة و9 في الكرخ و2 في مدينة الطب، مشيرة إلى تسجيل 17 حالة في البصرة و7 حالات في كل من كركوك وميسان، فضلاً عن حالة واحدة في كل من النجف وأربيل.

وسجلت البلاد حالة وفاة جديدة بالفيروس الفتاك في محافظة المثنى، مقابل 39 حالة تماثلت إلى الشفاء، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية إلى 2153 حالة مؤكدة، تماثلت منهم 1414 شخصًا للشفاء وتوفي 94.

وأكدت الوزارة، على ضرورة ووجوب تنفيذ تعليماتها الخاصة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خارج المنازل، والالتزام بقواعد الحماية الشخصية والمجتمعية لمنع انتقال العدوى مع المحاسبة الشديدة للمخالفين حماية للجميع.

اقرأ/ي أيضًا:

تضارب حول الموقف الوبائي في العراق..



وتوضيح من الصحة

تطورات الجائحة في العراق..



وقرارات اللجنة العليا حول حظر التجوال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي: الجائحة تنشط في الرصافة وتحصد في المثنى) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي: الجائحة تنشط في الرصافة وتحصد في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).