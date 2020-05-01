الفتح يكشف عن تفاصيل اجتماع قادة الكتل مع الكاظمي

2020/05/01 | 20:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاجتماع الأخير لقادة الكتل السياسية مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

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