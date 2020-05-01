وفد كردستان يعود إلى اربيل بعد مباحثات “إيجابية” في بغداد

2020/05/01 | 20:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أفادت حكومة إقليم كوردستان العراق بأن وفدها عاد إلى أربيل بعد مباحثات “إيجابية” في بغداد.وقالت الحكومة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة إن الوفد حكومة إقليم كوردستان عاد إلى أربيل بعد مباحثات إيجابية مع مسؤولي الحكومة العراقية في بغداد بشأن الخلافات العالقة بين الجانبين.وأضافت، إنه “على الرغم من أن […]

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