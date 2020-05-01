العراق يسجل ارتفاعا بالصادرات النفطية وانخفاضا حادا بالإيرادات المالية

2020/05/01 | 20:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت وزارة النفط العراقية تصدير 3.438 مليون برميل يومياً في نيسان/أبريل الماضي، بإيرادات مالية بلغت 1.423 مليار دورلار.وبذلك، تسجل الصادرات ارتفاعاً من 3.390 مليون برميل يومياً في آذار/مارس، لكن الإيرادات سجلت تراجعاً حاداً من نحو 3 مليارات دولار في آذار ونحو 5 مليارات في شباط.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( […]

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