2020/05/01 | 20:51 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في الشعلة بينها ثلاثة اطفال ورجل مسن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في الشعلة بينها ثلاثة اطفال ورجل مسن) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا في الشعلة بينها ثلاثة اطفال ورجل مسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).