2020/05/01 | 20:51 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عودة خط نقل الطاقة الايراني الى الخدمة بعد إكمال صيانته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 20:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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