2020/05/01 | 20:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاليهات ومنتجعات ومدن ألعاب .. إجازة لمشروع سياحي بكلفة 10 مليارات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 20:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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