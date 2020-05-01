2020/05/01 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل الصحفي البصري ريسان الفهد بغداد – الزمان نعت الاوساط الصحفية العراقية، الصحفي البصري ريسان حاتم الفهد، الذي توفى امس بعد رحلة شاقة قضاها في العمل الصحفي منذ نحو ثلاثة عقود، مراسلا مثابرا وناشطا على شبكات التواصل الاجتماعي.وعرف الفهد في تحقيقاته التي توثق حوادث المدينة التي احبته ومآثرها وابرز معالمها […]

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