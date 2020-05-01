الشروع بإجراءات العزل المناطقي في العراق عند إرتفاع مستويات الإصابة بالفيروس

2020/05/01 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة : الشروع بإجراءات العزل المناطقي عند إرتفاع مستويات الإصابة بالفايروس بغداد – فائز جواد النجف – سعدون الجابري تشرع وزارة الصحة والبيئة بإجراءات العزل المناطقي بعد ارتفاع مستويات الاصابة بالعدوى في عدد من المدن .وقال وزير الصحه جعفر علاوي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تشرع باجراءات العزل […]

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