2020/05/01 | 20:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد إقليم كردستان يجتمع مع الحلبوسي: التأكيد على حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد بغداد – الزمان اجتمع وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة قوباد الطالباني نائب رئيس مجلس وزراء اقليم كردستان، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين اكدا ضرورة حل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل […]

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