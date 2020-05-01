2020/05/01 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم
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اعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (01 أيار 2020)، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مد...
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ارتفاع المجموع الى 12 اصابة.. صحة الكرخ تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
اعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (01 أيار 2020)، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ارتفاع المجموع الى 12 اصابة.. صحة الكرخ تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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