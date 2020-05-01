ارتفاع المجموع الى 12 اصابة.. صحة الكرخ تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا

2020/05/01 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (01 أيار 2020)، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مد...





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