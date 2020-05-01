صحة الديوانية تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة

2020/05/01 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الديوانية، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا داخل المحافظة.

وذكرت دائرة الصحة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "الفرق الصحية تتابع الحالات الصحية المشتبه بها والحالات المؤكدة، حيث لم يسجل الموقف الوبائي اليوم حالة وفاة بالفيروس".

وأضاف البيان، أن "الصحة سحبت نموذجين لحالات اشتباه، وارسالت الى مختبر الصحة العامة "، مشيرا الى ان "عدد الاصابات الكلي من 15/3/2020 ولحد الان 12 إصابة".

وتابع، أن "عدد حالات الشفاء 10، والمتوفين 1 (توفي في وقت سابق)، والحالات السالبة 4، وحالة واحدة ترقد في المستشفى".

وبحسب البيان، اكد مدير عام صحة الديوانية، لمياء الحسناوي "اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين"، داعية جميع المواطنين إلى "الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".

وأعلنت وزارة الصحة، الجمعة، الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، مبينة أنه تم تسجيل 68 اصابة جديدة بالفيروس.

وأكدت الوزارة في موقفها، على "ضرورة ووجوب تنفيذ تعليماتها الخاصةبالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خارج المنازل، والالتزام بقواعد الحناية الشخصية والمجتمعية لمنع انتقال العدوى مع المحاسبة الشديدة للمخالفين حماية للجميع"، مبينة أنه "تم فحص (3338) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (95399)".

وأضافت، أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (68) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: 24، بغداد/ الكرخ: 9، مدينة الطب: 2، النجف الأشرف: 1، البصرة: 17، كركوك: 7، ميسان: 7، اربيل : 1".

وتابعت أن "عدد الوفيات: حالة واحدة في المثنى، الشفاء: 39 حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة: 10، مدينة الطب: 9، النجف الأشرف: 6، البصرة : 12، اربيل : 2، مجموع الإصابات: 2153، مجموع الوفيات: 94، مجموع حالات الشفاء: 1414".

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، الجمعة (01 أيار 2020)، تسجيل 6 اصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة الشعلة شمالي بغداد.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إن "6 اصابات أخرى تم تسجيلها في هذه اللحظة

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن اكتساب 10 حالات جديدة الشفاء من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 201 حالة شفاء.

وقال الساعدي في بيان ان "صحة الرصافة سجلت 10 حالات شفاء

بغداد اليوم- متابعة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد لا ينحدر من مختبر في مدينة ووهان الصينية، التي بدأت منها الجائحة، مشيرة إلى أن هذه السلالة لها أصل طبيعي.

وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، خلال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( صحة الديوانية تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( صحة الديوانية تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).