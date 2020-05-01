صحة الرصافة: اكتساب 10 حالات جديدة الشفاء من فيروس كورونا

2020/05/01 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن اكتساب 10 حالات جديدة ...





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