أوروبا تغرق في كارثة اقتصادية بسبب كورونا

2020/05/01 | 21:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..يومًا بعد يوم، يتعمق شعور أوروبا المنقسمة بالكارثة التي تحدق بها من جراء فيروس كورونا الجديد الذي ما زال يعزل سكانها المتطلعين إلى استعادة حياتهم بأسرع ما يمكن، فيما تستعد ألمانيا لإعادة فتح أماكن العبادة والمتاحف.بعد نجاحها في مكافحة الوباء وتمكنها من البدء “تدريجياً” بتخفيف قيود العزل، أعدت الحكومة الألمانية قائمة بالإجراءات الجديدة التي […]

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