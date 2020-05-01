الدوري الإنجليزي ينتظر موافقة الحكومة للعودة

2020/05/01 | 21:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تحديد 10 ملاعب محايدة من أجل استكمال مباريات “البريميرليغ”، بعد الاجتماع الذي عقد مع مسؤولي الأندية ومديريها مؤخرا.وأكد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، اليوم الجمعة، أن الفرق اتفقت على أهمية استكمال البطولة هذا الموسم، لذلك وافقت على التخلي عن ملاعبها، من أجل ضمان استمرار الدوري […]

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