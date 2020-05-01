الصحة العالمية تأمل بموافقة الصين على مشاركتها في التحقيق في “أصل” كورونا

2020/05/01 | 21:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، الجمعة، أنها تأمل في تلقي دعوة من بكين للمشاركة في تحقيقاتها بشأن مصدر فيروس كورونا الذي تحوّل إلى وباء عالمي وأصاب أكثر من 3.3 مليون شخص.وقال المتحدث باسم الهيئة الدولية، طارق ياساريفيتش، في رسالة لوكالة فرانس برس عبر البريد الإلكتروني إن “منظمة الصحة العالمية ستكون متحمسة للعمل مع الشركاء […]

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