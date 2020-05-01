آرسنال يسعى للتخلص من أوزيل

2020/05/01 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسعى مسؤولو إدارة نادي آرسنال الإنجليزي لإنهاء عقد لاعبه الألماني مسعود أوزيل، بسبب ارتفاع الراتب السنوي للاعب، وابتعاده التام عن المشاركة في الفترة الماضية.

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