مسلسل “النهاية يغضب إسرائيل

2020/05/01 | 21:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تسب مسلسل “النهاية” المصري الذي يعرض في شهر رمضان والذي يتنبأ بـ”زوال” إسرائيل، بردّة فعل غاضبة من قبل الدولة العبرية، إذ ذكّر وزير الخارجية الإسرائيلي “الجيرانَ” المصريين بمعاهدة السلام التي وقعت منذ نحو أربعة عقود بين الطرفين.وتدور أحداث “النهاية” في العام 2120، أي بعد مئة عام من اليوم، ويمكن القول إن العمل الدرامي […]

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