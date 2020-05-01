2020/05/01 | 21:53 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات بغداد تعلن اعتقال نحو 35 الف مخالف للحظر خلال شهر ونصف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 21:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن اعتقال نحو 35 الف مخالف للحظر خلال شهر ونصف) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن اعتقال نحو 35 الف مخالف للحظر خلال شهر ونصف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).