السجن 16 عامًا و74 جلدة لزوجين إيرانيين بسبب “إنستغرام”

2020/05/01 | 21:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قال موقع راديو فاردا، الخميس، إن “محكمة في إيران حكمت على زوج وزوجة من الناشطين على موقع إنستغرام بالسجن لمدة 16 عامًا والجلد 74 جلدة وغرامة نقدية”.ونقل الموقع عن أحمد معين شيرازي الذي يعيش الآن مع زوجته شابنام شهروخي وطفليهما في منفى اختياري، قوله أن “المحكمة أصدرت حكمًا ضده وضد زوجته غيابيًا بتهم “الدعاية […]

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