بسبب حزب الله.. نائب عن

2020/05/01 | 21:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادهاجم النائب عن كتلة صادقون، حسن سالم، مساء اليوم الجمعة، ألمانيا على خلفية إدراجها لحزب الله اللبناني على لائحة الإرهاب. وقال سالم في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "المانيا ركعت خاضعة ذليلة لامريكا واسرائيل بوضعها لمقاومة اسلامية كحزب الله على لائحة الارهاب".وابدى سالم استغرابه من "تصرف الحكومة الالمانية التي تدّعي نبذها ومحاربتها للارهاب بأن تتخذ مثل هذا القرار لمقاومة كانت ولازالت تحارب الارهاب وقدمت الشهداء والجرحى وهي من تتصدى اليوم لحماية بلدها من اعتداءات الكيان الصهيوني الذي يمارس الارهاب ضد الشعوب".وأعلنت الحكومة الألمانية، امس الخميس، حظر نشاطات حزب الله اللبناني كافة في البلاد، وشرعت الشرطة بمداهمة ثلاثة مراكز لأعضاء الحزب في العاصمة ومدينتين أخريين.

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