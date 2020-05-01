انتحار امرأة غرقاً في نهر الحلة

2020/05/01 | 21:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر امني في محافظة بابل، مساء اليوم الجمعة، بانتحار امرأة غرقا في نهر الحلة.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" ان "امرأة تبلغ من العمر 48 عاماً من أهالي منطقة عنانة غربي مدينة الحلة، انتحرت مساء اليوم بإلقاء نفسها في نهر الحلة".وأضاف ان "قوة من الشرطة النهرية تمكنت من العثور على جثتها بعد وقت قصير الا انها كانت قد فارقت الحياة".وأشارت إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسباب الانتحار وما إذا كانت هناك شبه جنائية أم لا".

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