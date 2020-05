غرفة صغيرة

2020/05/01 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للحد من الشعور بالوحدة في الحجر الصحي قرر أحد فنادق العاصمة اليابانية طوكيو استقبال المرضى المصابين بأعراض طفيفة قد تكون مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، لتوفير الدعم والتشجيع فضلا عن التحذير والتوبيخ أحيانا.

Robots to the rescue! Hotel for COVID-19 infected patients employs robots.



(English article in the comments)#japan #coronavirus https://t.co/o8PCADd70M— 薄井シンシア (@UsuiCynthia) May 1, 2020

ومن بين الرسائل التي يكررها الروبوت "بيبر" على المرضى الذين ينتظرون انتهاء حجرهم في الفندق، "لا يمكنك محاربة فيروس كورونا من دون أكل.



الرجاء تناول طعامك لتتعافى".

وتتعاون السلطات المحلية مع فنادق لتأمين غرف لمصابين بالفيروس مع أعراض طفيفة أملا في تحرير أماكن إضافية في المستشفيات المضغوطة.

وفي أحد هذه الفنادق سيتعامل المرضى مع الروبوت "بيبر" أبيض اللون الذي يأخذ شكل إنسان مع جهاز لوحي معلق على واجهته يظهر عليه وجه مع قناع.

وقالت الناطقة باسم سلطات حكومة طوكيو ناوكو كوبوتا للصحافيين "يحجر المرضى لمدة اسبوعين لذا نستخدم ربوت استقبال لمساعدتهم نفسياً ورفع معنوياتهم".

وقد تعاقدت السلطات حتى الآن مع خمسة فنادق في طوكيو لتضمن بذلك 2800 غرفة للمرضى.

وقال كان كيوتا مدير التسويق في شركة "سوفتبنك" المصنعة للروبوت "بيبر"، "بما أن المرضى المصابين بكوفيد-19 لا يمكنهم التواصل مع شخص فعلي فإن الروبوت هو الحل".

ويتوقع أن يتفاعل "بيبر" ومساعد مرافق له مع المرضى في ردهة الاستقبال وعند مواعيد الطعام مع توجيه رسائل مطمئنة من قبيل "أنا هنا لأساعدك رجاء استرح كثيرا خلال وجودك هنا لتتعافى!".

إلا أن الروبوت يعمل أيضا على تذكير النزلاء بأمور من قبيل "الرجاء عدم إدخال الكحول إلى المبنى" أو "الطريق الأسرع للشفاء هو تناول وجبة متوازنة".

ويختبر الفندق أيضا روبوتاً للتنظيف سيعمل في ردهة الاستقبال من دون مساعدة بشرية.

وتستخدم روبوتات عبر العالم للمساعدة في مكافحة وباء كوفيد-19 من خلال تعقيم المنشآت وتوصيل الطعام والقيام بفحوصات.

ويقيم في الفندق في طوكيو أطباء وممرضون فعليون يسهرون على رعاية صحة المرضى.

